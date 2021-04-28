未到五窮六絕七翻身，港股已悶到一個點，每天縱有一兩個炒作焦點，但最多只有一日貨仔。嚟緊有冇轉機？唯一諗到嘅就係北水今日開始暫停，至下周四復常，如果能重演農曆新年前的劇情，相信會十分精采。

市況沉悶，不如跟進一下本欄愛股。今年的十倍股力勁（558），終於宣佈配股集資，先舊後新配售6,000萬股，相當於擴大後已發行股本4.79%，配售價9.5元，較消息公佈前折讓9%，集資5.6億元將用作提升生產效率及產能等。由於3月年結關係，業績通常在6月公佈，作為Tesla的上游公司，成績肯定有過之而無不及，在這個時間批股，我會理解為益吓友好，靜待好消息公佈。就當我估錯，但有咗批股價作參考，入場都有數得計。

另一隻愛股嘉利國際（1050），日前宣佈考慮以介紹方式，分拆房地產業務於主板獨立上市，熟悉這隻股票的戰友，相信對消息不會感到意外。無他，嘉利由以往主打工業，經過數年的時間，升呢為工業＋內房兩條腿走路，後者發展越見規模，分拆合情合理。集團坐擁電動車（產銷充電樁殼）及高息（6厘）概念，同樣在6月中放榜，冇貨的趁blackout period靜靜吸納，有貨的都係嗰句︰坐定定！

唐牛

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