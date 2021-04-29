新世界 （017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛出席團結香港基金論壇時，笑指自己特意以「藝術Look」出席演講，他提到近年社會風氣改變，年青一代更追求知識、價值觀及精神等非物質體驗，如「IG打卡也是一種美學」，與年長一輩著重物質截然不同，他們的消費力亦驚人。

他指，文化與商業發展並不排斥，而文化藝術更是與千禧一代溝通的有效媒介，他憶述，初發展K11商場受到不少質疑，被指是「二世祖」、「搞藝術賺唔到錢」，新世界創辦人鄭裕彤亦不理解他的做法，「我阿爺都唔知（K11）做緊乜，咁直接畀盤數佢睇，佢就叫我繼續。」

他提到，於2009年開設第一個主打文化零售的K11商場，翌年銷售已翻倍，而K11 Musea商場今年首兩個月銷售按年升40%，3月銷售更增長1.5倍。他指，Z世代及千禧一代佔全國人口的40%，惟貢獻全國消費約八成，旗下商場亦有約七成年青消費者，可見文化藝術可打造成一個產業。

除了商業項目，他近期進行北角皇都戲院保育計劃時，發現無法到相關文獻，甚至連飛拱設計師名字亦欠奉，認為文化藝術正是香港的歷史，相信透過保育可將文代傳承至下一代，共同見證歷史亦有助提高年青人的歸屬感。他又指，正申請將皇都戲院列入聯合國教科文組織文化遺產，將本土文化發揚光大。

問到如何將香港打造成「文化矽谷」，並輸出到世界各地，他認為港人須培育更多藝術人才，旗下周大福教育將大力推動表演藝術教育，相信是未來大趨勢，會於內地番禺的國際學校將設大型演奏廳，亦會於旗下維多利亞學校等加強相關教育。

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