港星旅遊氣泡下月重推，首批多個航班爆滿，民宿網站Airbnb發表數據，指安排公佈後24小時，港人搜尋新加坡民宿量大增3倍，新加坡人搜尋來港住宿更激增6倍。

Airbnb公佈，政府與新加坡於本月26日公佈重推旅遊氣泡後的數據，與過去一星期平均數相比，港人赴獅城民宿搜尋量增3倍，新加坡人搜尋香港住宿高達6倍。該公司指，兩地市民忍了逾一年立即蠢蠢欲動，可見旅遊氣泡能為重新起動旅遊業注入動力，更可刺激雙邊經濟。

Airbnb：對兩地復蘇重大得益

Airbnb印度、東南亞、香港暨台灣區總經理Amanpreet Bajaj表示，相信兩地旅客將把握這次機會，展開安全而具深度的探索之旅，更重要是為兩地的本土及跨境經濟與旅遊復蘇，帶來重大的正面影響，「Airbnb新加坡社群亦非常期待能再次與港人分享獅城的動人魅力」。

他指出，香港和新加坡不止是亞洲兩大金融中心，也是一直深受兩地市民垂青的旅遊熱點，雙方因為可再次走訪當地、遊覽名勝古跡而充滿期待與喜悅，「Airbnb亦感同身受。」

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