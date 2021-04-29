有消息人士向本報透露，保加利亞議會通過議案更改投資移民條件，包括取消投資國債選項、增設背景和資金審查及審視申請者有否危害國家安全，並將投資金額增加一倍。配偶入籍方面，新法案會加快配偶入籍時間及簡化申請流程，將原本5年時間縮短至3年。

保加利亞的投資移民原本分為兩個途徑：其一是「慢證」，需投資51萬歐元（約480萬港元）在國債或者當地上市公司股票，投資期為5年。年期屆滿後，可以賣出投資項目取回資金，前後花6年時間可取得歐盟護照；另一種是「快證」，即追加投資金額至103萬歐元（約969萬港元），花2年多的時間可取得歐盟護照。

Smart2Go移民顧問余偉龍指，以往購買保加利亞國債是熱門入籍方法，但當局在疫情過後希望增加就業機會，投資國債對就業市場沒有直接幫助，因此取消購買國債的選項，鼓勵入籍者買公司債券和提高投資金額門檻。

不過當局加快配偶入籍，余偉龍認為是次變動「前期申請更嚴格，審批後更輕鬆」。惟當局未公佈落實日期和詳情，港人宜留意當局會否因疫情調整移民政策及實行時間。

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