今個月的恒指波幅只有約1,000點，真是非常窄。究竟下個月會否突然出現波幅顯著擴大？看來機會是相當高，尤其是所謂「五窮」的惡咒向來犀利。筆者翻查自2010年至今的恒指數據，大市能夠在五月錄得升幅只有2017年，即是如果賭港股於下個月是跌市，贏面相當高。不過，凡事有例外，因為環球經濟正處於復蘇初期，一旦五月出現利好消息，全球股市必會持續起動，令今年的「五窮」惡咒被打破。

究竟有何利好消息能夠加快推動環球經濟的復蘇步伐呢？答案是美國的疫情將會進入下一個明顯改善階段。過去3日（25至27日）的每日確診個案分別只錄得30,328、39,809和43,082宗，遠低於今個月上旬的平均數6至7萬宗，反映美國人接種起碼一劑疫苗的人數超過四成，已能逐步壓下疫情，預計踏入五月，接種比例會很快到達一半，屆時每日確診個案將會繼續下降，為美國經濟帶來提振的作用。

如果美股下個月能夠造好，港股頗大機會限隨，因為本地第四波疫情已差不多完全受控，為市民的消費信心產生正面影響。五月港股未必窮，預計在今個月造好的板塊，包括體育用品、保健、醫藥、航運等，均會在下個月維持強勢。

關焯照

經濟學家