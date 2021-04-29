●工行（1398）首季賺857.3億元（人民幣．下同），按年增1.46%，增幅稍遜同業。期內，利息淨收入1,666億元，按年增長3.51%，年化淨利息收益率2.14%；非利息收入大約475億元，按年增長5.05%，其中手續費及佣金淨收入411億元，按年增長1.35%。

期內，資產減值損失628.62億元，按年升5.7%；資產質素方面，不良貸款餘額3,070.43億元，按年增加130.65億元；不良貸款率1.58%，與去年底持平；撥備覆蓋率183.22%，較年底提高2.54個百分點；核心一級資本充足率13.29%。

●農行（1288）首季純利按年升2.6%至658.6億元（人民幣．下同）。營業收入按年升4.15%至1944.5億元，其中淨利息收入升4.8%，手續費及佣金淨收入升12.2%。

季內信用減值損失502.34億元，按年增加53.82億元。截至3月底，不良貸款餘額2445.63億元，較上年末增加74.5億元；不良貸款率1.53%，較上年末跌0.04個百分點；撥備覆蓋率264.61%，較上年末上升3.97個百分點。

●交行（3328）首季純利按年升2.3%至219.46億元（人民幣．下同）。期內淨利息收入385.53億元，按年增4.95%，淨息差按年跌1點子至1.54%，總體表現基本穩定；手續費及佣金淨收入125.34億元，按年降0.49%，主要因銀行卡及投資銀行等收入按年減少。

期內，集團資產減值損失150.85億元，按年增26.85%，其中貸款信用減值損失138.15億元，按年增13.67%。截至3月底，不良貸款餘額1,011.04億元，較去年底增3.49%；不良貸款率1.64%，則較去年底降0.03個百分點；撥備覆蓋率 143.42%；核心一級資本充足率10.87% ，均滿足監管要求。

●中行（3988）首季賺539.89億元（人民幣．下同），按年增2.7%，增幅勝同業。期內，營業收入1578.66億元，按年升6.3%，當中淨利息收入1041.59億元，增長3.7%；；續費及佣金收支淨額278.8億元，升18%。資產減值損失減少0.6%至323.6億元。

不良貸款總額1948.77億元，不良貸款率1.3%，比上年末跌0.16個百分點。

醫藥股

●中生製藥（1177）組件營養類產品「恬能」已通過市監局的註冊審批，獲頒發特殊醫學用途配方食品註冊證。該產品適用於補充腹瀉和發熱兒童的水和電解質。恬能為第三代口服補液鹽升級款產品，是國內口服補液鹽相關產品中唯一含有微量元素鋅的製劑。

盈喜/盈警

●謝瑞麟（417）發盈警，指截至3月底虧損不少於4,000萬元，而去年度同期則為9,000萬元。該公司解釋，新冠肺炎影響全球經濟，減弱國內外需求，而集團在所有營運地區的銷售表現，自回顧財政年度開始以來都受到極大影響。國內的銷售自2020年5月起逐漸回穩至疫情前水平，而香港的銷售跌幅亦從2020年9月起開始收窄，但各項折扣促銷活動降低了利潤率，減慢了復甦速度。

謝瑞麟指，各種自2019年8月起為減少開支而實行的成本節省措施，包括與業主協商租金、重組商店網絡等，以及簡化組織結構後全年員工成本的縮減和政府的補貼，亦為減低虧損作出了貢獻。董事會認為集團正在沿正軌健康發展，勢頭良好，財務狀況亦保持穩健。

其他

●中石油（857）公佈首季業績，收入為5519億元（人民幣．下同），按年升8.4%；盈利277.2億元人幣，按年虧轉盈，去年同期蝕162.3億元人幣。每股收益為0.151人幣。

●新華保險（1336）公布，截至今年3月底止首季盈利63.05億元（人民幣．下同），按年增長36.03%。期內，營業收入813.65億元，按年升19.39%。

●大新銀行（2356）推出升級版「證券交易App+」，截至去年底，經此應用程式進行股票買賣交易額升近1.5倍，新增智能選股功能後，用戶數目持續上升，過去一年增長超過80%。

●利標品牌（787）同意以現金代價約3.12億元，出售韓國業務予韓國私募股權投資公司Alpha Vista。集團指出，計劃動用今次交易所得款項以償還部分現有銀行債務。

利標指，今次出售業務主要由於韓國業務以零售為主導，而公司的整體業務則以批發為主導，調整各地產品及品牌組合規模可更集中業務營運。

●利豐公佈，旗下新平台LFX成立3D軟件即服務（SaaS）UNIFi3D，協助品牌加速其數碼化進程。該公司將為利豐客戶提供3D服務，以及直接與服裝品牌和零售商合作，協助他們採用3D數碼化技術的及擴展其服務規模，包括縮短產品開發時間、加快產品推出市場、快速回應消費趨勢等。

LFX於4月初成立，主力提供數碼解決方案和數碼化服務，早前據外媒報道，該公司將為風險投資部門融資1.5億美元，而利豐、GLP及京東（9618）為風險投資部門的合夥人，其中京東去年以認購新股方式對利豐進行1億美元的戰略投資。

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