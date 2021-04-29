樓市交投氣氛暢旺，名人趁機賣樓套現。有「大美人」之稱的58歲娛圈富婆關之琳，向來投資有道，多年來買賣物業獲利甚豐。有指「大美人」剛以6,300萬元沽出灣仔星域軒複式單位，持貨4年賬面獲利900萬元。

市場消息指，星域軒1座高層B室，屬複式單位，實用面積1,510方呎，剛以6,300萬元賣出，呎價41,722元，無論樓價及呎價均創屋苑歷史新高，疫市誕下新樓王。據土地註冊處資料，原業主關家慧（Rosamund ）即關之琳原名，於2017年5月以5,400萬元買入，一買一賣大賺900萬元離場，升值17%。

關之琳向來鍾情投資「磚頭」，尤其港島豪宅，故被譽為娛圈富婆﹔ 過去買賣過的豪宅除了星域軒，還有渣甸山嘉雲臺、南區壽臣山道東洋房，以及現居自住的中半山地利根德閣3座近3,000呎大宅，於2005年以4,441萬元買入，現市值升至超過1.2億元。關之琳近年以出貨為主，對上一次沽貨為南區壽臣山道東1號一幢洋房，關於2010年透過公司名義榮銘有限公司買入，作價1.3938億元，2016年以1.43億元沽出，呎價5.38萬元，賬面微賺約400萬元或升2.8%。

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