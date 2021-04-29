蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

名人沽貨｜關之琳6,300萬賣星域軒樓王 轉手賺900萬

10小時前
藝人關之琳向來鍾情投資磚頭，剛以6,300萬元沽出持貨4年的灣仔星域軒複式戶，賬面獲利900萬元。

樓市交投氣氛暢旺，名人趁機賣樓套現。有「大美人」之稱的58歲娛圈富婆關之琳，向來投資有道，多年來買賣物業獲利甚豐。有指「大美人」剛以6,300萬元沽出灣仔星域軒複式單位，持貨4年賬面獲利900萬元。

相關新聞：天匯前銀主盤1.5億沽 投資者撈底賺4,170萬

市場消息指，星域軒1座高層B室，屬複式單位，實用面積1,510方呎，剛以6,300萬元賣出，呎價41,722元，無論樓價及呎價均創屋苑歷史新高，疫市誕下新樓王。據土地註冊處資料，原業主關家慧（Rosamund ）即關之琳原名，於2017年5月以5,400萬元買入，一買一賣大賺900萬元離場，升值17%。

關之琳向來鍾情投資「磚頭」，尤其港島豪宅，故被譽為娛圈富婆﹔ 過去買賣過的豪宅除了星域軒，還有渣甸山嘉雲臺、南區壽臣山道東洋房，以及現居自住的中半山地利根德閣3座近3,000呎大宅，於2005年以4,441萬元買入，現市值升至超過1.2億元。關之琳近年以出貨為主，對上一次沽貨為南區壽臣山道東1號一幢洋房，關於2010年透過公司名義榮銘有限公司買入，作價1.3938億元，2016年以1.43億元沽出，呎價5.38萬元，賬面微賺約400萬元或升2.8%。

相關新聞：二手成交｜新寶城呎價首破2萬 創入伙22年新高

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner