阿里健康（241）和杉互健康聯合舉辦的2021第四屆中國IRT論壇，會上公佈「碼上放心」平台正式推出用於新藥研發的臨床試驗藥物編盲與數字化管理產品，幫助藥企實現臨床試驗藥物全程可追溯。

阿里健康指，「碼上放心」平台是阿里健康數字新基建的重要服務系統，並已成為中國最大的第三方追溯平台。目前中國的臨床試驗用藥還主要靠人工記錄的方法進行管理，導致臨床試驗用藥的準備、分組，以及患者用藥、回收、銷毀等過程資訊是割裂的，難以實現系統化管理、實時監測和全程追溯。此外，傳統人工編盲的方式會經常出現盲底提前洩露，導致實驗失敗等問題。

公司表示，平台去年已切入新藥研發臨床試驗領域，今年根據需求開發更成熟可高效應用的產品，有效緩解上述問題。指平台為每一盒臨床試驗用藥都賦予一個獨一無二的20位追溯碼，相當於一個專用的「電子身份證」，並在試驗藥和對照藥上分別貼上追溯碼標籤，使用掃碼編盲加密設備分區掃碼後生成盲底，然後進行區塊鏈存證，並將與之關聯的冷鏈儲運設備的溫度數據一起上傳至「碼上放心」平台，全程實現一藥一碼、來源可查、去向可追及溫度可控。

阿里健康追溯碼總經理洪雅娟表示，將「碼上放心」平台上市後的追溯能力和技術用於臨床試驗藥物管理，科技成就未來，創新打造智能，希望追溯碼的技術可以真正幫助臨床試驗這個行業解決新藥研發過程藥物管理的問題。

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