港交所（388）自2018年進行上市制度改革，至今三周年。截至今年三月底，共有146家新經濟公司在香港上市，總融資額6,822億元，佔香港新股融資額61%。當中31間是未有收入的生物科技公司，總融資額821億元；另有13間是第二上市的中概股，總融資額2,858億元。

今年首季，有18間新經濟公司在香港上市，融資額1,292億元，佔香港市場新股融資額95%。

過去三年在港上市的新經濟股大幅增加，港交所市場發展科主管鮑海洁表示，希望未來新股市場仍能蓬勃發展，目前已有不少優質的新經濟公司申請或準備遞交上市申請，而且涉及的種類繁多，例如人工智能等不同領域，相信可以令香港上市的公司更多元化，增加港股市場的深度及廣度。

現時在港有13家第二上市的中概股，鮑海洁提到，公司選擇第二上市地時主要考慮市場的便利性及管理能力，部分在港上市的中概股的交投量，更超越主要上市地美國，反映港股市場有不錯流動性。至於第二上市的中概股何時可納入港股通，她重申仍與內地監管當局討論中，如有消息會適時公布。

被問及在港第二上市的中概股在主要上市地被要求退市的風險，鮑海洁稱，無論公司被要求或選擇自動退市，必須通知港交所，通過一定手續後，可將香港轉為主要上市地，不會影響其基本上市地位。

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