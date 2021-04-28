【本報訊】政府經按證公司推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的失業貸款，昨開始接受申請，多間大中型銀行均表示，首天已收到客戶申請及不少查詢，涉旅遊及零售等不同行業；至於以銀彈攻勢吸客的虛銀眾安銀行，截至周二晚更錄得約1,000個網上預先登記。

中銀：電子申請佔七成

按證公司發言人表示，從業界方面了解，銀行初步收到的查詢和申請踴躍，申請個案需時處理，具體數據有待分析。申請貸款的對象需至少失業兩個月，接受申請為期六個月，申請人可借到指定期內平均月入的六倍，上限為8萬元。

中銀香港（2388）發言人回覆，昨接獲不少客戶查詢貸款計劃，亦收到客戶申請，其中經電子渠道申請佔近七成，涉旅遊、零售及運輸等多個行業；客戶完成提交所需證明文件後，一般可在兩至三日內獲批及提取貸款。

眾安銀行為新開戶及成功申請者，提供額外400元現金回贈，該行發言人稱，自計劃公佈後市民反應不俗，預先登記系統上線短短七個小時；截至周二晚12時，已錄得約1,000個登記。據了解初步登記只需電話及電郵進行，管理層早前指，下周初會正式接受申請，申請流程約5至10分鐘，審批約三天。

信銀國際首日亦接獲雙位數查詢及申請，該行個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理麥傑良指，冀特惠貸款能緩解客戶短暫的經濟壓力。

東亞銀行（023）指首日接獲不少查詢，來自建築業、自僱人士、自由工作者及兼職人士。但亦有銀行稱，首日接零星查詢，市民亦不太清楚申請操作。