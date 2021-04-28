李嘉誠及李澤鉅旗下長實（1113），罕有披露整個地產王國物業估值5,000億元，除了4,200億元核心中港物業以外，亦有一系列英國資產逾652億元，佔總應佔物業13%，其中被譽為「香港城」的Convoys Wharf，報告指一旦落成將值261億元，將較現時「麵粉價」升值11倍。

長實在聯交所上載的物業估值報告，除了評估核心的中港資產外，亦涵蓋英國、愛爾蘭、新加坡、澳洲、甚至巴哈馬群島的海外物業，目前應佔價值合共708億元，佔整體物業估值逾14%，大部份都是英國業權。

不時被指撤資的李嘉誠，其帝國早年不斷在英國收購資產，長實旗下的物業最新估值共652億元。去年「港版國安法」生效前於英國獲批的Convoys Wharf，被外界視為「香港城」，目前估值僅1.95億英鎊，戴德梁行估計，如此時落成，發展價值將驟升11倍至24.1億英鎊，折算約261億港元。

Convoys Wharf佔地16.1萬平方米，相當於香港太古城0.8倍，擬興建3,500個住宅單位，亦有商業、酒店、文化及碼頭用途，總規劃淨內部面積為35.6萬平方米，當中會保留幾座數百年歷史的倉庫，估計2030年完成。

另一項英國樓項目Chelsea Waterfront，部份已建成並出售，整個項應佔價值共4.85億美鎊（約52.5億港元），若考慮所有正在重建的項目均完成，總應佔估值共11.7億元，隱含1.4倍價值待釋放。

Greene King關酒館價值跌

長實亦就英國酒館Greene King資產作重估，整個2,671酒館組合價值達42.2億英鎊，相等於456億港元，比旗下最貴的長江中心高，而以平均計，每間酒館值1,708萬港元。

Greene King去年受疫情打擊錄得經營虧損，酒館連同釀酒廠等其他數個物業組合估值亦下降，最新披露合共42.85億英鎊，較長實2019年的46億英鎊收購價下跌。估值師高力國際在評估時酒館悉數關閉，預料市中心酒館將需時較久才能回復正常，有待社區限制放寬及疫苗陸續推出後，市場活動才開始復蘇。

巴哈馬業權霸2%土地

巴哈馬群島資產亦鉅細無遺地列出，供市民探秘，以往當地交易活動稀疏，重組後只有在2018年出售當地的Grand Lucayan度假酒店，獲利6.75億元。估值報告顯示，長實在巴哈馬群島的大巴哈馬島上擁有6處產權，整體價值1.3億美元，折算約10.2億港元。

以霸佔用地計，該集團在巴哈馬插旗總面積為7.45萬英畝，換算約301.5平方公里，相比巴哈馬總面積1.38萬平方公里，長實佔據當地2.2%土地。一系列產權包括公用設施、商業或住宅區、以及度假村開發區，但現時全數空置，並無已規劃發展，長實向估值師表示，曾有作多戶住宅開發的潛在規劃，但因需求不足而已廢止。這段地段部份因涉及濕地或綠道地役權地區，被視為不可建設而不獲估值，當中最有價值的地皮在內陸隨機地塊，有50%土地配備公用設施，大部份可建設，因而重估值4.9億港元。

李嘉誠90年代大舉進入巴哈馬群島發展，是重組前和黃的據點之一，於當地大起自由港、機場、酒店等項目。目前長和（001）資產只剩當地自由港貨櫃碼頭51%業權，去年吞吐量130萬個標準貨櫃（TEU），按年跌10萬TEU。

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