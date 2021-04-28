【本報訊】比亞迪（1211）及旗下比亞迪電子（285）昨日公佈今年首季業績，受惠去年同期疫情影響，營業額基數低，導致營業額均有一倍以上增長，盈利則按年改善。

比亞迪電子毛利升20%

其中，比亞迪指受去年同期受新型冠肺炎疫情及宏觀經濟下行影響，營業額按年增加1.08倍，至409.91億元（人民幣．下同），而股東應佔利潤則按年增長1.1倍，至2.37億元，而集團期內扣除非經常性損益虧損下降83%，至8,165.1萬元，每股盈利0.08元。

集團的非經常性盈利中，以政府補助為最多，達4.42億元。集團指為產業扶持相關的政府補助，較去年僅汽車有關的政府補助5.33億元，按年減少16%；另研發費用按年增加60%，至12.17億元，公司指是研發人員薪酬、 物料消耗等增加所致。至於3月底手上的現金達299.74億元，按年增加1.07倍，主要因為期內發行H股新股集資達299.25億港元所致。

比亞迪電子方面，今年首季營業額達198.89億元，按年增長1.32倍，毛利為12.82億元，按年上升20.4%，而股東應佔溢利為8.08億元，增長22.9%，每股盈利0.36元。

比亞迪昨收報174.4元，跌1.7%，成交額達10.15億港元。而比亞迪電子昨收報48.6元，升4.1%，成交額4.52億元。