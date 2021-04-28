【本報訊】內房遠洋（3377）旗下旺角千望公開首批30伙價錢，即供最高15%折扣，折實平均呎價22,554元，較信置（083）同區One Soho首批平均呎價21,538元高4.7%，入場費低於400萬元，平絕今年市區新盤。

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，首張價單涉30伙，實用面積172至318方呎，包括12個開放式、15個一房及3個一房連書房單位，折實售價397.8萬至702.95萬元。最平為5樓E室，實用面積203方呎，屬開放式，折實價397.8萬元，呎價19,596元。最平一房為15樓D室，實用面積227方呎，折實價529.55萬元，呎價23,328元。

翻查資料，對上一個入場費見「3字頭」的市區盤為深水埗弦雅，去年12月推出首批30伙，折實平均呎價19,658元，入場單位實用面積214方呎，折實價385.13萬元。

另外，項目樓花期長約兩年，發展商亦提供建築期付款，最高折扣12%，折實411.8萬到738.3萬元，全數單位可透過新按保借八至九成按揭。

啟德The Henley今開價

恒地（012）啟德The Henley即將今日開價，最快下周末開售。集團營業（一）部總經理林達民指，The Henley首批不少於兩成單位，即96伙，當中包括一至三房單位。本周五開始入票，預告周末上載二號價單，涉及一成單位，或首度推出開放式，最快下周賣樓。