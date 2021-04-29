中銀香港（2388）今年首季撥備前經營溢利按年減少13.9%至96.6億元，撥備前淨經營收入按年減少9.8%至134.2億元，其中淨利息收入跌22%。

集團指，淨利息收入下跌主要由於市場利率下降，令貸存利差收窄，以及債券投資及拆放同業平均收益率下降，淨息差按季收窄5點子至1.11%

不過， 受惠年初投資市場氣氛良好，淨手續費及佣金收入按季上升43.9%，按年上升30.3%。

經營支出按年增加2.6%，其中人事費用增長，主要由於增聘員工，資訊科技投入亦上升，折舊及其他經營支出則下降。

撥備方面，中銀季度減值準備淨撥備3.23億元，按年減少2.6億元，主要是本季預期信用損失模型參數相對去年同期穩定。貸款質量保持穩定，調整認購新股活動影響後的特定分類或減值貸款比率穩定在0.25%。

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