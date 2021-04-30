「收益」投資工具五花百門，投資者經常遇到不知從何入手和選擇的難題。投資者宜先了解各投資工具的風險來源，再結合個人風險承受能力及理財目標，方能把「收益」部份配置到適合的投資組合。以下我們為讀者一一拆解各收益策略的考慮因素：

債券：信貸風險

以企業債券為例，投資者承受最大的風險是信貸風險，即發債人未能履行債券條款 (即違約)，例如未能如期支付票息或本金。要判別信貸風險的高與低，可留意幾項因素：發債人的行業周期性、業務規模、盈利能力、財務狀況等，有關情況應反映在信貸評級及孳息率等客觀指標上，在投資單一債券時可作為參考。至於包含一籃子債券資產的債券基金，要評估其風險來源，可參照基金的投資目標、平均信貸評級、基金風險指標等資訊。

優先證券：包含股票及債券風險

部份企業除了發行股票及債券外，更會發行優先證券。優先證券兼備股票及債券的特質，投資者需同時承擔該兩種資產類別的風險，如債券投資的信貸、利率風險，來自股市上落波動等風險。

房地產信託基金：樓市風險

近年流行的房地產投資信託基金，以可產生定期租金收入的房地產項目作為主要投資。雖然在一般情況下，房地產有抗通脹作用，房託基金亦需按法例將大部份收入派息，但投資者仍要承受與樓市相關的風險，包括樓價波動、利率走勢、盈利能力等(取決於地理位置、資產種類、出租率、加租幅度)。

多元資產基金：風險視乎組合涵蓋的資產類別

至於多元資產基金，其風險來源則取決於組合涵蓋的資產類別。這類基金除了投資於股票、債券、房地產信託基金、優先證券外，有些還會透過買入期權賺取收益，基金持有人因此要承受期權發行機構的信貸風險。

派息率非全面參考指標

除了風險，投資者通常會參考投資工具的派息水平、過往回報表現等資料，從中選取能配合個人理財需要的資產。投資者應注意，個別基金雖提供可觀的派息收益，但派息率高低並非唯一參考指標，反而應該着眼於總回報，即結合派息回報及基金價格變動的情況，以作出全面比較。部份組合的投資收益未必能支持派高息，基金可能要提取部份資本填補，令資產淨值即時減少。

李錦榮

宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部主管

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