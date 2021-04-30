疫情全球大流行，但對於網購平台卻是重大商機，亞馬遜（Amazon）剛公佈季業，首季盈利達81億美元，按年升2.2倍，創季度盈利新高，主要受惠於雲計算業務AWS銷售改善，每股盈利達15.79美元，高於預期的9.54美元

集團首季收入1,085億美元，較去年同期多44%，是連續兩個季度收入逾1,000億美元。有分析預計，亞馬遜的增長會持續，因為其業務全面發展，包括電子商務、雲計算以及廣告都在增長，相信會持到下一季。《彭博》分析亦指出，這是亞馬遜「夢妒幻般的季度」，認為該集團各方面都很好，亦證實了消費者因為疫情而改變了消費習慣的現象。

亞馬遜亦表示，Prime Day將會於6月舉行，與去年同期相比，這會幫助到公司於春季的業績好轉。以往亞馬遜的Prime Day多於7月舉行，但去年因疫情而延至10月。

亞馬遜預計，今季收入會介乎1,100億至1,160億美元，業績指引反映集團預計增長力持續。亞馬遜在美股收市後交易時段一度急升逾5%。

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