新盤銷情熾熱，恒地(0012)旗下The Henley I昨日以貴絕啟德價，推出首批96伙單位，折實平均呎價高達26,448元。項目今日起開放示範單位以及收票，自早上開始，人龍開始出現於國際金融中心II期的電梯大堂，並一直延伸至四季酒店外的花園。

市場消息指，至晚上7時，The Henley I 首日收逾150票，首批96伙已錄足額認購。

記者現場所見，人龍自國際金融中心II期的電梯大堂，先在發展商安排的圍欄中繞數圈，然後再延伸至四季酒店外的花園，記者估計人龍總長近百米。至於項目售樓處示範單位人流亦相當多，料有過百人。

The Henley I昨日推出首批單位96伙，折實售價748.8萬至2,771.72萬元，折實呎價24,382至31,178元，折實平均呎價26,448元，為至今首批開價最貴啟德新盤。今日起開放兩個交樓標準示範單位，包括一間兩房單位及一間一房單位。

信置ONE SOHO截收逾1,600票 超額認購逾8.5倍

新盤市場展開混戰，明日港九新界三大新盤開售，包括新地屯門御海灣II次輪發售82伙、信置旺角ONE SOHO首輪開售168伙以及路勁黃竹坑晉環首輪開售250伙。其中市場消息指，ONE SOHO截至今日3時截票，累積收逾1,600票，以首批168伙計，超額認購逾8.5倍。

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