【本報訊】李嘉誠及李澤鉅旗下長實（1113）早年在海外密密收購資產，擴展其帝國版圖。據公司在聯交所上載的物業估值報告，一系列英國物業資產的估值逾652億元，佔總物業資產估值13%。

英國「香港城」落成料值261億

當中備受港人關注、被譽為「香港城」的Convoys Wharf，目前估值僅1.95億英鎊，惟報告指該物業於估值日期如已落成，發展價值將大升11倍至24.1億英鎊（約261億港元）。

長實的海外物業涵蓋英國、愛爾蘭、新加坡、澳洲，甚至巴哈馬群島，目前應佔價值合共708億元，佔整體物業估值逾14%，而英國資產為海外物業中佔比最高。

位於英國倫敦的超大型項目Convoys Wharf佔地16.1萬平方米，相當於香港太古城0.8倍，擬興建3,500個住宅單位，亦有商業、酒店、文化及碼頭用途，總規劃淨內部面積為35.6萬平方米，當中會保留幾座數百年歷史的倉庫，估計於2030年完成。另一英國樓項目Chelsea Waterfront，部份已建成並出售，整個項目應佔價值共4.85億英鎊（約52.5億港元），若考慮所有正在重建的項目均完成，總應佔估值共11.7億英鎊，隱含1.4倍價值待釋放。

李嘉誠於90年代大舉進入巴哈馬群島發展，為重組前和黃的據點之一，集團於當地大起自由港、機場、酒店等項目。估值報告披露，長實在巴哈馬群島的大巴哈馬島上擁有6處產權，整體價值1.3億美元（約10.2億港元）。以霸佔用地計算，長實在巴哈馬插旗總面積為7.45萬英畝，換算約301.5平方公里，相比巴哈馬總面積1.38萬平方公里，長實佔據當中2.2%土地。