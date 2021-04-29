【本報訊】香港航空旗下香港航空訓練中心有限公司，遭內銀興業銀行入稟，要求交還其抵押的赤鱲角機場用地，該地目前為已落成的香港航空訓練大樓。港航回覆指，正在就此事宜與銀行溝通，身為一家私人公司，不評論財務活動，暫沒有其他補充。

抵押貸款後 未有還錢

入稟狀顯示，答辯人香港航空訓練中心有限公司，2019年9月將佔地5,858平方米的用地兩度抵押予興業銀行換取貸款，但港航未有還款，興業於是要求法庭頒令收回土地。翻查2019年的押記文件，顯示抵押人為香港航空訓練中心，而借款人為香港航空有限公司，但亦無註明金額、息率或期限。

本報翻查資料顯示，香港航空2018年則曾最少向兩間中資銀行，申請循環貸款工具。當時尚未正式啟用的港航旗下香港航空訓練中心有限公司，曾於當年10月25日向興業銀行（香港分行）借取循環貸款，額度高達10億元。另當年8月22日，永隆銀行亦同意向港航提供循環貸款，最高可提取2,000萬美元（約1.6億港元）。這兩份協議未有列明適用期限、利率等，但一般認為循環貸款提取較靈活，故此利率較高。

港航訓練大樓2019年啟用，是繼國泰及港龍後，本港第三家飛行培訓中心，該大樓設24個訓練教室、12個模擬駕駛艙泊位等。有關土地分租期限至2047年。