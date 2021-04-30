網上瘋傳中銀香港（2388）凍薪，員工呻零通知。中銀發言人回應事件時，僅表示員工調薪安排，一般會綜合考慮集團業績、經濟環境及市場情況等因素，以及員工個人表現而定，「目前的經營環境充滿挑戰，但本行會與員工共渡時艱」。

根據《連登》討論區帖文，有人指無論表現屬B、B+甚至A級都被凍薪，直指公司有盈利都不與員工分享成果，而且一直無通知，「凍薪都出個通告講定丫」、「公司賺錢凍薪你想HR封email點打」，討論區群情相當洶湧。有員工表示早前已經被削花紅，過往銀行會電郵通知同事升職加薪，今年完全無聲氣。

中銀香港截至去年12月底止員工人數1.49萬人，按年多247人；人事費用為94.61億元，按年多1%。

中銀去年賺284億元

翻查資料，中銀香港去年8月底曾承諾「不裁員、不凍薪」，儘管香港經濟受疫情影響，中銀香港去年業績表現並不差，稅前溢利335.83億元，年度溢利284.68億元，按年僅跌大約16%。期內，淨服務費及佣金收入大致持平，僅跌0.7%，錄108.42億元主要得益於股票市場交易活躍，帶動證券經紀佣金收入大增68%至35.67億元。

首季該行淨服務費及佣金收入按年上升30.3%至37.42億元，主要由於首季投資市場氣氛良好，帶動證券經紀、基金分銷及保險佣金收入上升，信託及託管、繳款服務、滙票、貸款及信用卡業務佣金收入亦增加。

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