華夏幸福債券違約以及禹洲集團業績黑天鵝事件後，銷售額達千億元人民幣的藍光發展，美元債價格亦都急劇下跌，顯示高壓調控之下，市場對中資地產商的財務和信用狀況警惕性與日俱增。

《彭博》報道，藍光發展去年底總資產達2,583億元，淨負債率近89%，扣除預收款後的資產負債率約73%；期末公司在手現金約297億元，現金短債比1.06倍。比照中國監管部門去年下半年推出的「三條紅線」指標，僅扣除預收款後的資產負債率不合格。

市場對藍光發展的未來失去信心。其中2022年1月到期的美元債每1美元面值買價本周一下跌10美分，創下上市來最大單日跌幅，目前仍在75美分附近徘徊，買價到期殖利率超過55%。另外兩只到期日更遠的美元債價格則不足70美分。在境外美元債價格大幅下挫後，境內公司債券的交易情緒也受到影響。7月將到期的人民幣債券「19藍光MTN001」的價格已跌至92元。根據彭博匯總數據，藍光發展及子公司目前境內外存續債券折合約197億元人民幣，其中年內有近37億元債券到期，明年將至少到期106億元。

《彭博》亦報道，近期有報道指藍光發展股東可能出售公司控制權以及擬撤離上海運營總部等，亦有市場還傳言融創或會收購藍光發展，這些市場傳聞都一定程度加劇了債券市場投資人對藍光經營或陷入困境的憂慮。而藍光發展管理層在4月27日的投資人會議上表示，公司考慮在地產項目層面引入合作方，也會在適當時候考慮引入實力較強的財務投資人，但目前沒有考慮出讓控制權，「更不會甩賣公司」，並表示與融創僅是項目上的合作。刊登在上交所的澄清公告並稱，公司沒有撤離上海運營總部的計畫。

雖然藍光發展境內外債券價格近期發生了劇烈波動，但評級公司尚未採取任何行動。標普全球評級在2018年時給予藍光發展B+/展望穩定的評級，目前未見變化。今年2月份，藍光發展出售嘉寶服務的股權後，標普認為此舉將有助於提振公司的流動性，且標志著公司重新專注於地產開發業務。

穆迪去年12月的報告中重申藍光發展B1的企業家族評級，稱其反映了該公司擁有成都地區開發大眾市場房地產的記錄以及自2015年以來不斷擴大的運營規模和地域多元化，不過公司的評級也受制於高債務槓桿。

中國境內評級機構中誠信和東方金誠截至去年3月均給予公司AA+的主體評級，大公國際則將公司主體評級上調至AAA。

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