台灣行政院主計總處今（30日）公佈，今年第一季國內生產總值（GDP）按年增長達8.16%，較2月的預測數6.20%為高，創2010年第4季以來新高，主要受惠晶片及電子產品等出口需求強勁，以及民間投資勝預期，估計全年經濟增長將超過5%。

主計總處表示，期內GDP年增率大幅上調，主要是國內產能擴增及積極投資趨勢延續，商品出口及投資優於預期所致；經調整季節因素後，第1季GDP季增年率（saar）為12.93%。

台灣財政部早前公佈3月出口額達358.9億美元，創歷年單月新高，按年升27.1%，其中電子零組件、資通、塑橡膠及機械等四大類貨品出口值同創新高，預測4月出口年增20%至27%，數據反映台灣經濟攀升至1989年以來最高水平。

全球晶片短缺，最大晶片代工廠台積電（美：TSM）業績亦衝高，今年首季合併收入約3624.1億元新台幣，稅後盈利約1396.9億元新台幣，按年分別升16.7%及19.4%，毛利率為52.4%。先進製程（包含7納米及更先進製程）收入達到全季晶片銷售金額的49%。

《彭博》引述台北富邦金控首席經濟學家羅瑋指，未來5年台灣GDP每年增長至少有3%，除因台灣在科技產業中擁有優勢外，當地中小企亦比日韓企業轉型得快，在全球供應鏈中找到新機會。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦稱，台灣經濟增長正受多個因素推動，包括股市強勁正聚集財富，又創造更多就業機會，將改善低薪問題，促進個人消費。

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