自農曆新年後本港樓市銷情暢旺，金管局公布，上月住宅按揭新申請貸款個案按月增加44.1%，至17,946宗，而批出的按揭貸款額較二月份增加39%，至530億元。至於負資產個案則由去年第四季的185宗減少63%，至今年首季的67宗，涉及的負資產金額亦按季減少逾64%至3.79億元。

金管局公布，上月住宅貸款額較二月份增加39%，至530億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加86.5%，至97億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加31.5%，至362億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加31.7%，至71億元。

首季負資產宗數大幅下跌，中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價平均上升約2%至3%，促使負資產數字於低位繼續回落，並維持處於相當低水平。首季負資產數字僅67宗，由於首季樓價對比去年高位仍相差2%至3%，故少部份高成數按揭銀行職員個案，及9成按揭業主仍處負資產界線。王美鳳指，相信隨樓市持續向好交投增加，帶動樓價重拾升軌，負資產數字將進一步下跌，並於年內清零。

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