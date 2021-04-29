身邊有些朋友，很不相信技術分析，覺得「淨係靠睇幅圖就知道股價升跌」，感覺很不實在。但事實又是否這樣？

首先，我認為大家先不要太神化技術分析這回事。如果你的目的，是要找出一個「必贏」的買賣方法，我相信可能性並不高。但這是否代表技術分析無用？

那又不是。著名對沖基金經理Ray Dalio 在他的著作中講過，世界上很多事，基本上都會以一個「大同小異」的方式，不斷重複，包括股票市場的升跌。例如，以往出現過的股災形態，當然不會完全照辦煮碗的重現，但若然我們能細心研究，就會發現，其實多次股災在走勢上都會很多相似的地方。

又例如，很多人都喜歡於股票下跌時入市買貨。這種玩法，我用過電腦做統計，發現贏面偏低，而且一旦遇上大跌市，虧損可以很大。贏面較高的做法，是先找出強勢股票，然後等待小調整、企穩再上的時候「買入當頭起」，這樣不論贏面和潛在回報都會較高。

另外，甚麼方法都好，如果你都沒有花過心機去學習，只是水過鴨背，當然就不會看到成效。只是睇過幾幅股票圖就當自己做了技術分析，又或者只是參考了市盈率就當自己做了基本分析，這樣求其去研究股票，當然不會有好效果。

最後，也講一講美股的情況。過去一個月，我自己沒有太多持倉，但近日見市況有些轉變，我也開始重新準備入市。以下三個板塊，如果於未來幾日升勢有明顯轉強，我將會重點吸納。第一，金融股、第二，晶片股、第三，醫療設備股。升得起就買，升唔起就行動取消。下周再講。

莫家強