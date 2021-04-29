【本報訊】騰訊（700）傳將被罰百億元人幣，有消息人士向路透社表示，其實監管部門對於騰訊和阿里（9988）的取態並不相同，騰訊非當局的最大目標，但當局正在進行反壟斷行動，不可能不懲罰騰訊。

事實上，自從中央去年11月出手打擊阿里後，中資科網企業的地位劃分，正由騰訊、阿里平分秋色，變成騰訊領導，最明顯是兩者的市值差距，騰訊達60,591億元，阿里僅約49,663億元，阿里落後騰訊達22%。

馬化騰曾主動約見官員

即使業務層面，騰訊涉及百姓生活的生意也更多，單是老本行便有遊戲和微信應用，後來收購了文學、音樂等網絡業務，更發展成熟至分拆上市的程度，包括閱文（772）、騰訊音樂等。而且，騰訊還透過股權投資涉獵其他新興科網業務，而在港股市值第三大的科網企業美團（3690），騰訊正是大股東，經美團間接在外賣市場分一杯羹。

不過，騰訊創辦人兼主席馬化騰一向在政治上配合，今年3月初便主動找涉反壟斷的監管機構官員會談，騰訊總裁劉熾平更在3月底業績會上公開表明，集團視合規為第一條生命線，若被當局要求成立金融控股公司，集團會積極參與研究。而在昨日傳出針對騰訊的反壟斷消息，亦未見涉及騰訊的核心業務，嚴厲程度明顯不及阿里。