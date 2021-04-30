土地資源短缺，發展商透過市區重建增加土儲。最新有財團以6.06億元拍賣底價，買入銅鑼灣霎東街5號物業。

地段為銅鑼灣霎東街5號物業，現址為一棟50年樓齡舊樓，於1971年落成至今，地盤面積2,670方呎。物業鄰近銅鑼灣禮頓中心，地舖租客為歷史悠久的茶餐廳金記冰室。相關地點規劃用途為「商業」，若以15倍地積比發展，可建樓面逾4萬方呎，即每方呎樓面地價達15,131元。

項目去年年中申請強拍，申請公司包括Teryhill Limited、Delightful Investment Limited及Abundant Fortune Limited等共8間公司，當時拍賣估值約3.4億元。銅鑼灣區內舊樓近年頻獲發展商收購重建，除了早前霎東街2至4號舊樓亦獲發展商申請強拍，去年與霎東街5號一併申請強拍的，還有霎東街9A及9B、勿地臣街10和12號，以及16號3個地盤。

市場消息指，上述多個項目為希慎興業（0014）或有關人士收購，將買入物業後，數個地盤合併發展。

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