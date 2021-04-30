雖然樓市銷情熾熱，然而疫情仍未完全受控，工程仍然受阻。運房局公佈，2021年首季施工量達2,200伙，按季增加多10倍，然而仍然比去年第二第三季少超過五成。落成量更加按季大跌近7成至2,200伙。雖然施工量及落成量都較低，但運房局反而上調未來3至4年供應量多1,000伙，上調至9.3萬伙。

運房局數據顯示，2021年首季私人住宅施工量按季大增2,000伙至2,200伙，增幅多達10倍，然而仍比去年第二季的7,200伙及第三季的3,500伙少，更遠遠比2019年各個季度少。落成量更加按季大跌7成，由7,200伙跌至2,200伙。

運房局指，上調未來潛在供應量至9.3萬伙，其中有7.5萬個單位為實用面積少於753方呎的中小型單位，佔整體供應量81%，按季輕微增加1%。而9.3萬伙中，包括1.2萬個「貨尾」單位，5.6萬個興建中但未售出的單位、以及2.5萬個在已批出土地上可隨時動工興建的單位。

萊坊執行董事林浩文指，施工量及落成量少，主要受困於疫情因素。但相信隨樓市開始回暖，相信第二季兩數字都會有所回升。而未來3至4年有9.3萬伙住宅供應，數據與預期相若。預計今年住宅供應、施工量及落成量都有機會達標。在現時購買力仍然強勁下，預期今年住宅樓價表現會比預期為好，預計住宅樓價會向上升3至5%。

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