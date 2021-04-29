周三聯儲局議息，一如所料，沒甚麼驚喜，鮑威爾繼續托股市，大家不用擔心加息，通脹只是暫時（Transitory）云云。市場怎樣看息口，又是另一回事，聯儲局預測2023年結束前都不會加息，市場則認為最快明年就要加息，因此美國政府十年期債息仍然在1.6厘以上。但鮑威爾派的定心丸，不可以說沒用，聯儲局堅決印鈔，美滙即時下跌，金、銀、石油被炒上。

同日，facebook（FB）和蘋果公佈業績，市後一度升了7%和4%。其實，在後QE年代投資，說難不難，說易不易，既然聯儲局決心亂印鈔，優質資產升值是必然的。何謂優質資產？吸引世界移民的一線城市房地產，香港、溫哥華、多倫多、悉尼、倫敦、新加坡等；股票方面，擁有壟斷性的股票，如FAANGM等，你可以說這些是廢老資產，幾個月只升兩三成，升得太慢。但你跟女股神買的股票，升起上來每日升兩三成很過癮，但熱情一旦減退，股價由天堂跌下來，不知再有沒有返家鄉之日，早前很多熱炒半新科技股都有這個情況。FB等優良資產有聯儲局助陣，沉悶一輪，又從新上力創新高，只要有耐性，不怕Chok，投資上述廢老資產，可以說是必賺！

王弼明白，賺錢最難之處，可能是見着資產升升跌跌，竟然不去炒波幅，只是揸着好股放在一邊不看，等它一年升兩三成，太悶了！但多少人試過一早把好股放了，以後買不回呢？要克服炒波幅這個心癮，也許Sell Call/Put可以幫到你。當然，收期權金收得過癮，也要冒著靚貨被Call走的風險，不過，若配合Rollover技術，會減低（記着，是減低，不是消除）股票被Call走的風險。嫌長揸股票悶，實在應學學期權解悶。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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