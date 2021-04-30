興證國際（6058）於今日（4月30日）入稟高院民事分別控告3家公司及有關人員，包括亞洲電視（707）主席鄧俊傑、輝山乳業（已除牌，前上市編號：6863）大股東楊凱，及富貴鳥（已除牌，前上市編號：1819）創始人兼控股股東林和平及林和獅等人，未按約定償還債務，共索償本金、利息及訟費至少5.35億元。

興證在2015年，向鴻鵠資本、冠豐，及富貴鳥分別提供1.23億元、3.22億元，及9,016萬元的保證金貸款。惟上述3家公司均未有償還債務。因此作為有關公司擔保人，鄧俊傑（鴻鵠資本）、楊凱（冠豐）、林和平及林和獅（富貴鳥）等人須履行擔保責任。

興證已就富貴鳥貸款及冠豐貸款已計入2019年度的呆帳核銷；以及鴻鵠資本貸款的減值虧損已計入去年保證金融資業務所產生應收賬款之信貸虧損。集團表示，會繼續尋求不同方式以盡可能收回上述貸款。

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