近日新盤市況趨旺，不少貨尾錄大額交投。由鷹君發展的大埔白石角朗濤已屆現樓，最新以招標沽出2伙，其中一伙四房戶成交價4,367萬元，呎價2.51萬元雙創分層戶新高。

成交單位是2座9樓B室，實用面積1,739方呎，四房雙套房間隔，臨海望吐露港景觀，今日以4,367.6萬元招標沽，呎價25,116元，成交價及呎價均創項目分層戶新高。另一伙是9A座9樓B室，實用面積1,208方呎三房海景戶，成交價2,427萬元，呎價20,091元。

發展商補充，朗濤4月份共錄得9宗成交，當中6宗（近70%）均為三房套房單位。

家庭客7,100萬元連購屯門上源兩伙

由萬科（2202）發展的屯門掃管笏上源，今日錄一組家座客斥7,100萬元，連購項目洋房及一伙花園複式戶。發展商指，成交單位包括28號洋房，實用面積2,707方呎，連807方呎花園，四房套房間隔，成交價4,150萬元，呎價15,331元。另一伙是2B座LG及G層B室，實用面積2,201方呎，連265方呎花園，成交價2,950萬元，呎價13,403元。

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