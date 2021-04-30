豪宅新盤再有新動作，有「亞洲樓王」之譽、由長實（1113）發展的半山21 Borrett Road，最新推出銷售安排，推出1伙分層單位於下周二起招標。單位為16樓1室，實用面積2,945方呎，五房間隔，將於下周二（5月4日）招標，時間由早上9時至早上11時。

另外，太古地產（1972）灣仔Eight Star Street同日起亦推出單位招標，單位為20樓A室，實用面積913方呎，三房間隔，屬一梯一伙戶型。發展商指，單位指引價為4,368.8萬元，呎價47,851元。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，Eight Star Street累售14個單位，成交呎價34,104元至46,550元，總成交金額超過3.28億元。項目預計將於2022年落成，樓高24層，合共提供37個單位，共18個戶型，包括一房至三房單位，實用面積由431方呎至1,198方呎。

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