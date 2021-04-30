金管局統計數字顯示，撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份認可機構的存款總額及港元存款分別下跌0.2%及0.4%。首季計，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.7%，若撇除新股因素，則分別上升0.9%及2.1%。

隨新股認購活動完結及發行人退回認購資金，3月份存款總額按月下跌1%，其中港元存款下跌1.8%至7.5萬億元，活期存款按月跌一成，至1.52萬億元；外幣存款則沒有明顯變動。

香港人民幣存款按月上升1.5%，於3月底為7,725億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為6,764億元人民幣，而2月份的數字為4,411億元人民幣。

該局指出，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

3月份貸款與墊款總額則按月下跌0.4%，撇除新股認購貸款，貸款總額則升0.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較2月下跌0.6%，在香港境外使用的貸款則按月微升0.1%。由於港元存款跌幅較港元貸款大，港元貸存比率由2月底的82.8%，上升至3月底的83.3%。

3月港元貨幣供應量M2及M3皆下跌1.8%，分別為8.12萬億元及8.14萬億元，按年比較則分別上升9.2%及9.1%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3.6%，至2.03萬億元，按年則上升27.5%，部份反映投資相關活動。

負資產宗數67宗

另外，截至首季末，負資產住宅按揭貸款宗數有67宗，按季減118宗，涉額3.79億元，個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價平均上升約2%至3%，令負資產數字於低位繼續回落，並維持處於相當低水平。她續指出，息率跌至超低水平、量寬環境未變，疫情緩和、失業率回落、經濟動力回升等，料可帶動樓價向好發展，樓價逐步向升勢頭下，預料負資產數字將於年內清零。

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