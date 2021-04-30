電腦輔助設計（Computer-aided design, CAD）應用已經有超過半個世紀，範疇由機械及建築界不斷延伸，今時今日已涉足網遊、動畫，以至混合實境（Mixed Reality, MR）創作，是不同界別工程師的最佳拍擋。

Autodesk（NASDAQ：ADSK）作為CAD軟件界龍頭，面對市場競爭加劇，憑甚麼板斧令王者地位依然？此外，在美國政府計劃力谷基建下，Autodesk就成為受惠股之一，近月股價備受追捧。

Autodesk成立於1982年，稱得上CAD界老行尊，旗艦軟件產品AutoCAD時至今日仍然是工程師設計繪圖的好幫手，駕駛中的電動車、以至日常進出的智能商廈，都大有機會靠Autodesk軟件創作出來。

公司目前按軟件產品分為四大收入範疇，包括1）工程建設（AEC）、2）AutoCAD及AutoCAD LT、3）產品設計與製造、傳媒娛樂業（M&E）及其他。

轉型訂閱制 重拾增長動力

雲端發展近年已成為軟件行業主流，Autodesk數年前跟隨大趨勢轉型；更摒棄過往永久授權模式銷售軟件，改為訂閱制。

轉型初期經歷收入及盈利下跌壓力，但隨著傳統授權軟件用戶要求提高，需要軟件應用功能持續改進以配合發展，陸續亦轉化為訂閱用戶，公司業務很快重拾動力，銷售成本佔比亦因訂閱制而顯著改善。

截至去年度底， Autodesk訂閱用戶達530萬戶，按年增加約40萬戶。

成本效益提升 帶動經營溢利率

受惠雲端平台應用普及，以及訂閱模式增長強勁，截至2021年1月底止第四季度收入按年上升16%，至10.4億美元；當中訂閱計劃收入增長22%，至9.5億美元，較第三季則上升7%。

訂閱制之下，銷售成本佔比持續改善，帶動期內經營溢利增加37%，至1.84億美元；經營溢利率提升3個百分點，至18%。撇除非經營因素，經調整經營溢利3.15億美元，上升22%；經調整經營溢利率為30%，提升1個百分點。

第四季度每股攤薄盈利大升近6倍，至4.1美元；撇除6.79億美元稅務補助因素，經調整每股攤薄盈利1.18美元，增長28%。

客戶忠誠度高 收入有保障

更值得留意是遞延收入按年增加12%，至33.6億美元；至於未開票遞延收入有8.81億美元，大升60%。剩餘履約價值（Remaining performance obligations, RPO）達42.4億美元，增長19%。反映客戶流失率偏低，公司未來幾季度收入已有保證。

鑑於去年度第四季企業訂閱數目創出新高，加上收購水資源基建軟件商Innovyze將帶來新貢獻，管理層對未來前景看好，預測本年度收入將介乎42.65億至43.45億美元，按年上升13%至15%；經調整經營溢利率介乎31%至32%；經調整每股攤薄盈利介乎4.78至5.08美元。目標2023年度業務繼續錄得雙位數增幅。

5年累升四倍 宜候調整買

Autodesk能夠獲高盛選為Future Five之一，增長前景可媲美FAAMG（Facebook, Amazon,Apple,Microsoft,Google）五大科網巨頭市場。

不過，股價早已先行一步，由五年前仍處60美元以下，至近期再度突破300美元關口，絕稱不上平，只宜伺機吸納。

梁耀康

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