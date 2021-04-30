再有物業管理公司申請來港上市。上市掛牌的迪馬股份旗下東原仁知城市運營服務集團今日上傳初步上市申請文件，保薦人為國泰君安。該公司主要於西南及華東經營業務。於 2020年12月31日，該公司有227個在管物業項目，包括住宅及非住宅物業，總在管建築面積約為2,110萬平方米，其中89個為住宅物業及138個為非住宅物業；總在管建築面積約52.9%源自迪馬集團及關聯公司。

東原仁知去年收入7.67億元（人民幣，下同），按年升37%，賺8,446.8萬元，升2.3倍。該公司集資所得擬用於戰略投資、合作及收購；擴展服務範圍及升級及開發智能系統等。

迪馬主要於中國從事物業開發及專用車輛生產，東原仁知於2016年開始為來自獨立第三方的物業項目提供物業管理服務。

今年首4個月，已累計有13間內地物業管理公司遞交上市申請。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略