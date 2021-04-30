市場監管總局對騰訊（700）收購Bitauto Holdings Limited股權、上海闌途信息技術有限公司股權等9宗收購案件立案調查，指上述案件均違反中國《反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除，限制競爭效果，因此根據第48條、49條作出行政處罰決定，對騰訊等企業分別處以50萬元人幣罰款。

《反壟斷法》第48條列明，經營者違反了本法規定實施集中的，由國務院反壟斷執法機構責令停止實施集中，限期處分股份或資產，限期轉讓營業以及採取其他必要措施恢復到集中前的狀態，可以處50萬元人幣以下的罰款。

其他案件包括林芝騰訊科技與大連萬達商業管理集團股份有限公司設立合營企業案、上海漢濤信息諮詢收購上海領健信息技術有限公司股權案、嘉興創業環球與豐田汽車公司設立合營企業案、嘉興創業環球收購贏時通汽車租賃有限公司股權案、滴滴智慧交通科技與濟南浪潮智投智能科技有限公司設立合營企業案、蘇寧潤東股權投資管理收購上海易果電子商務有限公司股權案、弘雲久康數據技術(北京)與上海雲鑫創業投資有限公司設立合營企業。

去年12月，市監局根據《中華人民共和國反壟斷法》第48條，49條作出行政處罰決定，對騰訊旗下閱文（772）、阿里巴巴（9988）和豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款。

騰訊跌1.346%，至623元。

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