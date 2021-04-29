香港價值，本應就是多元化，多批判，這才令香港紮實。如今香港要被急速改變，生意風險，更要了解到Rules of the game已大大不同，全方位價值，已被大陸化。左報及一撮建制議員，狙擊現任大律師公會主席Paul Harris，潛台詞就是想整頓及取替大律師公會作為一個自行監察的地位。不少專業團體，也是self regulated的，行外人管行內人，最終搞個大頭佛。現在香港已不是理性，法院判刑，意見多多的，又是左媒及一些宣傳機器。

當香港的司法獨立，三權分立已被世界質疑；原來香港人的自由，正如某「吹水代理人」所講，也非絕對的，那麼在香港能夠呼吸，是否需要「謝主隆恩」？這些文革風，基金經理也要投降了，這麼癲的香港，嚇壞全世界。

在2019年《逃犯條例》修訂爭拗，到2019自由之夏；政府強行修訂入境修例，有權限制市民出入境，立法會近日急速通過二讀及三讀。假如時光倒流到2019，這樣的震懾，足以有數百萬人上街了。

膠鞋股一年升幾倍

現在香港已經滅聲，我的建制「半生熟」之交，身體最誠實，月前已大舉撤退，再次移走，螞蟻搬家。

香港已變。隨時「封鎖香港」，就算只是「半鎖港」，香港人的思維，已和內地人分別不大。我的黨員半生熟之交，私下這樣說：「錢留在中國，不是自己的錢。馬雲現在也跑不了。你們香港人，已變了有中國特色自由，我們分別已不大。」

美股季度業績公佈，成績各異。蘋果（AAPL）業績過關斬將，星期三業績公佈後，曾經反彈超過2%。生物科技公司Amgen第一季銷售倒退：藥價平了，銷售量上升，不足以抵銷整體營業額下降，星期三美國時段，股價跌了超過7%。值得關注膠鞋Crocs的股價：上年2020年的3月，低見17美元，剛公佈的業績及盈利比預期更好，股價現接近99美元。

《Unknown Market Wizards》是Jack Schwager在2020年尾出版的新著作，這一次，是介紹隱世高手。過去30年的Market Wizards系列，激發了很多代的操盤手，有人大賺，有人輸到破產；去到最後，除了技巧為本，心態，便是境界。要有一顆謙卑的心，才可以成功。

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com