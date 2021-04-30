雀巢再擴張健康營養業務，宣佈以57.5億美元收購維生素補充劑製造商Bountiful公司的主要品牌，雀巢作價Bountiful銷售額2.1倍，或EBITDA的15.8倍。

包括在交易中的品牌還有Nature’s Bounty、Solgar、Osteo Bi-Flex和Puritan’s Pride，但不包括運動和活動營養品牌Pure Protein、Body Fortress和MET-Rx，以及Dr.Organic和加拿大的非處方藥業務，這些業務與雀巢健康科學的其他業務並不匹配。

雀巢健康科學公司CEO Greg Behar形容收購在品牌和渠道方面補充了雀巢現有的健康和營養組合，將使雀巢健康科學成為美國大眾零售、專業零售、電子商務中的行業領導者，同時為地域增長提供重要機會。

交易預計在今年下半年完成。

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