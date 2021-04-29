【本報訊】樓市升溫，一、二手樓價齊急升，由上車盤至豪宅均出現破頂潮。將軍澳二手屋苑呎價邁向「2字頭」年代，其中新寶城呎價終衝破2萬元關口，創入伙22年新高。

市場消息指，新寶城1座高層F室，實用面積377方呎，原為兩房間隔，現改為一房，附靚裝修。單位位處單邊，外望全海景，屬優質盤，剛以775萬元沽出，創細兩房新高價，呎價更高達20,557元，為屋苑自1999年入伙以來呎價首次升破2萬元。據銀行網上估價，單位估值僅720萬元，反映成交價比估價高出7.6%。原業主2010年以260萬元買入，持貨11年升值近兩倍，大賺515萬元離場。

北角老牌豪宅賽西湖大廈誕樓王。中原陳家鴻稱，屋苑11座高層B室，實用1,124方呎，成交價3,450萬元，呎價30,694元，創屋苑呎價新高。原業主2004年以905萬元入市，勁賺2,545萬元。

新城市廣場貴估值一成沽

美聯陳國良表示，沙田新城市廣場5座中層G室，實用面積652方呎，三房望海景，剛以1,290萬元沽出，呎價19,785元，屬近期高價成交。據銀行網上估價，單位估值1,142萬元，成交價比估價貴逾一成。

雖然樓市暢旺，但納米樓續跌價。大埔嵐山6座中層A室，實用面積195方呎，開放式間隔，以335萬元成交，呎價17,179元，較去年5月同座低層A室成交價359萬元賣平近7%。原業主2017年以320萬元購入，四年升值不足5%。

市場消息指，何文田天鑄6座低層A室，實用面積2,018方呎，屬四房雙套間隔，以7,800萬元易手，呎價38,652元。原業主內地客2015年斥5,998萬元買入，六年升值三成，賬面獲利1,802萬元。