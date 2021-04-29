【本報訊】本港豪宅有價有市，連「打工皇帝」亦趁勢沽貨。長和（001）聯席董事總經理霍建寧持有的赤柱舂磡角道兩間大屋，早前傳以逾9億元透過買賣公司股份形式易手。公司註冊處資料顯示，霍建寧本月初已辭任相關公司董事，意味該大屋或已易手，新買家亦隨着轉換董事而曝光。

與「超人」李嘉誠打江山多年的霍建寧，名下約有30間註冊非香港公司，過往多透過公司名義入市買賣。其中，由他持有的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，分別由Key Success Investment Ltd及Dingford Development Ltd持有，按記錄顯示，64號屋於1992年以1,650萬元購入，66號屋於94年斥4,200萬元購入。

新買家為高盛前高層

兩間大屋今年初傳出獲買家出價逾9億元洽購，「霍大班」或趁高位沽售貴重物業。據公司註冊處資料顯示，霍建寧於本月1日已停任上述兩間公司董事，同日委任張嘉賢（Cheung Ka Yin Catherine）為新董事。張嘉賢報住大潭浪琴園4座一單位，現由海外公司HELLENIC PACIFIC INC持有，於2007年以2,700萬元買入。

據網上資料顯示，相信張氏為美國投行高盛（Goldman Sachs）前高層，專責證券及期貨買賣，並於2013年離任；及後轉投亞洲資產管理公司Tybourne Capital Management，擔任常務董事及營運總監（COO）。代理表示，張嘉賢曾持有港島區3個住宅單位，包括柴灣杏花邨、薄扶林貝沙灣2期及鴨脷洲南灣，於1997年至2010年期間買入，但已全部沽出，賬面獲利逾900萬元。

有消息指，「霍大班」近年有將物業在市場暗盤放售，同時亦有放租，有指兩間屋曾索價15億元。今年2月，市場傳出兩屋獲買家出價逾9億元洽購，以兩屋實用樓面10,219方呎計，呎價8.8萬元，「霍大班」是次轉售大賺逾8.4億元，升值14倍。

赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋擁有無敵海景，霍建寧曾經自住，隨後收租。舂磡角道66號實用面積3,954方呎，前港交所（388）行政總裁李小加於2011年至2013年租住該屋，月租28.8萬元，呎租73元；大屋於2015年減租至每月27萬元租予另一位外籍人士，呎租68元。另一幢舂磡角道64號的面積較大，實用面積6,265方呎，2013年獲外籍人士以月租59萬元承租，呎租94元，隨後上調至月租62萬元，呎租99元，「霍大班」單是每年收租都近百萬元。

霍建寧80年代開始買賣物業，其中4項物業獲利1,180萬元，另4項物業持有，估值逾30億元。