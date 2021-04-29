埃克森石油（美：XOM）今年以來股價急升41％，較去年3月低位高出74％，今年預測PE 18倍，PB 1.55倍。中海油（883）估值較其折讓大到好誇，買之哉。

1) 中海油大脫腳，與美國制裁有關。紐交所要將中海油的ADR除牌，中海油上月10日申請覆核，紐交所至少25個工作日後才回覆。美國政府不准美國人買中海油，或紐交所最終若然將其除牌，影響已然少之又少。

PE 4.5倍=埃克森25％

大行估計，去年11月尾美國人持有中海油6.6％，特朗普宣佈制裁後，他們大量沽貨，現已降至0.75％，只是3.35億股，折合本港大約8個交易日的成交，再已不足為患。ADR除牌也好，不除牌也好，早早了事「消除不明朗因素」，反是好事。

2) 2020年，中海油營收1,553億元人幣，跌34％；純利250億元人幣，跌59％。今年油價每桶平均估計較去年高出20美元，中海油2021年盈利預測680億元人幣，大增172％，預測PE僅4.5倍，只及埃克森的25％。

3) 中海油今年預測PB 0.61倍，較6年平均折讓四成，只及埃克森的39％。

4) 中海油過去4年平均派息比率62％，若然不變，2021年預測股息率可能高達13.7厘，較6年平均高出8厘，較埃克森高出7厘。（股息率＝派息比率÷PE；13.7＝62÷4.5。）

5) 去年底，中海油經證實儲量53.7億桶油當量，以去年產量計算，足供逾10年的開採。假設每桶平均賺25美元，未來10年可賺10,500億港元，相等於現時公司市值的2.8倍。

★中海油3月10申請美國除牌覆核，隨時有結果，了事反是好事。現價8.24元，目標價12.5元，潛在升幅52％。Morningstar上周報告睇17元，星展睇15元。（Morningstar是美資大行，市值858億港元。）

同場加映：北京汽車（1958）昨單日大升10％，收2.78元。北汽預測PB 0.32倍，每股現金值4.28港元，當買資產都抵到爛。上月30日於2.43元薦買，目標價重溫：5.3元。

另一隻車股東風集團（498）是日只升1％，執平貨可也。東風回歸A股拖了半年，估計快將成事，並帶來刺激。東風回A後將恢復派息，已表明派息比率40％以上；PE 4倍，即股息率高達10厘，吸引力十足。現價6.95元，目標價重溫：10.5元，翻半番之選。摩通睇13元，瑞信䏲12.8元。

何車