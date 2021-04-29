【本報訊】5G網絡帶起iPhone換機潮，還有在家工作及上學潮流刺激Mac機及iPad銷售，蘋果公司季度營收創新高，並獲投行Piper Sandler調高目標價，由每股160美元增至185美元，評級為「增持」。蘋果公司昨日高開，曾升1.1%至135.11美元。

蘋果公司行政總裁庫克昨日於分析員電話會議指，過去三個季度是Mac機史上銷售最強勁，消費者、企業及學校已搶購數百萬部iPad及Mac用於遠程學習及工作。庫克指即使疫情緩和，料許多企業上班模式改為混合制，即允許員工留家工作或回到辦公室，讓設備需求持續。財務總監Luca Maestri於會議稱，公司亦受晶片短缺影響，料下個財季收入減少30億至40億美元（約234億至312億港元）。

iPhone及Mac機大賣

截至今年3月底的公司財年第二季，蘋果公司的營收錄895.84億美元，按年增長53.6%，遠勝市場預測774億美元 ; 按年多賺1.1倍至236.3億美元；攤薄後每股盈利1.4美元。蘋果公司坐擁約2,040億美元的流動現金，昨宣佈增派息至每股22美仙，股票回購金額增至900億美元。

iPhone銷售搶眼，季內淨銷售額錄479.38億美元，按年增65.5%，貢獻總營收逾半。新冠肺炎疫情成為Mac機及iPad銷情催化劑，兩種產品的淨銷售額錄高雙位數增幅，而包括香港、台灣及中國等的大中華地區收入按年勁升87%至177.28億美元。