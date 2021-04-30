聯交所取消康宏（1019）上市地位，下月4日生效。通告指出，「台灣幫」董事局現正委聘一個為非上巿公司而設的電子交易平台，為有意出售其股份之股東及有意買入股份之潛在投資者提供對盤服務，希望將於未來兩星期完成入駐此平台。

另外，一間離岸公司AGBA Acquisition Limited（AGBA）去年11月表示擬收購所有平台業務及30%獨立理財顧問業務，目前盡職審查有所延誤，現時已大致完成，落實後將向股東實物分派AGBA股份，康宏亦可能進行場內回購；另一方面，AGBA亦有意考慮向康宏股東提出全面要約以購買全部股份。

康宏建議股東透過股份過戶處或中介機構（即銀行或證券行）取回實物股票證書，並留下閣下之聯絡方法，以備提呈未來任何交易要約。

屬「台灣幫」的主席李晉頤稱，聯交所維持除牌決定，是不幸且理據不足的決定，無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。

他稱公司曾考慮是否司法覆核，但認為繼續長期停牌並非提升股東價值的最佳選擇；即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許本公司復牌，故決定取消上市，並指上市地位改變並不會影響集團財務、營運及前景，公司業務並非依賴公司上市與否，而取消上市亦不會影響公司於金融機構之信用狀況。

康宏自2017年12月7日停牌。由於康宏未能在2020年1月31日或之前，履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌，因此於去年被聯交所根據《上市規則》第 6.01A 條取消其上市地位。雖然康宏申請覆核，但上市覆核委員會上周三（21日）決定，維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。

小股東感沮喪 未知有否進一步行動

曾協助康宏小股東的財經專欄作家渾水形容，小股東對除牌決定感到沮喪、氣餒，暫未有進一步行動。他指康宏除牌後成為一間公眾公司，小股東的股票變相成廢紙，目前只能參考其他退場方法，如場外交易市場（Over-the-counter market）買賣、SPAC收購等，故暫時仍以公司說法為依歸，相信洽談收購事宜，亦需時間處理，「合併唔係街市買餸，可以兩、三個月做得掂，剩係Due diligence都花好多功夫。」

他稱目前接觸到的小股東，投資額為5、6位數字，即使發起訴訟，賠償亦未必等同股價上的損失，他認為復牌由市場決定股票價值，始終比較公平。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健則指，小股東要有「Total Loss」的心理準備，又稱香港沒有集體訴訟機制，監管機構亦沒有相關機制保障股東權益，3年多來任由停牌事件發生，「小股東投資公司，變到渣都冇。」他批評康宏一直將問題歸咎於前管理層，但2018年起帳目依然混亂，亦應負上責任。

康宏今年2月公佈2017、2018及2019年業績，共虧損近26億元，但最新2020年財報卻遲遲未出，集團現時還有多少資產是一個謎，而透過AGBA併購亦已討論多月仍未完成，加上美國已有機構提醒投資者要防範康宏收購AGBA風險，徐家健認為交易成功機會非常渺茫，「賣得到嘅話一早賣咗喇，又出唔到條數，根本唔知點定價，SPAC公司都要睇盤數作價，同埋要股東都批。」

AGBA為在美上市的特殊目的收購公司（SPAC），與康宏簽訂的條款，作價4億美元（約31億港元 )，AGBA將以現金1億美元，及每股10美元發行價的AGBA股份，總值3億美元支付。不過，該擬定交易須於滿足7大條件，包括康宏與郭曉群的現行法律程序的解決方案，郭曉群沒有對公司及人員展開新的法律程序，康宏接受AGBA股份後需承諾在符合部分條件後立即按比例分派AGBA股份予股東，按AGBA合理要求公司管理層將與之合作，將其由特殊目的收購公司轉型為成熟的上市公司，並協助AGBA集資等。

AGBA公司總部位於香港，公司行政總裁為李高崗，財務總監為陳姿霖。翻查資料，李高崗是新世界（017）鄭家純父子作為董事的周大福教育機構，旗下維多利亞教育機構的顧問成員。

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