南區大型新盤開售之際，同區豪宅貨尾亦錄交投。由樂聲電子（213）持有的南區大潭道45號，共有7間洋房，相隔近2年再有成交。最新以4.28億元售出3號屋，呎價8.963萬元。

一手成交紀錄冊顯示，大潭道45號3號屋，樓高3層，採五套房間隔，附有泳池及2個車位，連天台面積998方呎及花園面積1,289方呎，今日以4.28億元成交，呎價8.96335萬元。新買家採用76日成交期付款。

翻查資料，大潭道45號對上成交已追溯至2019年8月，當時售出以4.78億元及4.38億元售出7及8號屋，呎價9.9335萬元及9.2191萬元，是次3號屋成交價及呎價均屬項目新低。

大潭道45號設7幢獨立屋，一字橫排。每幢屋樓高3層，連地下兩個車位及私人泳池，實用面積介乎4,751至4,848方呎，分別連花園面積841至1,612方呎，及天台面積991至998方呎，屋內採5房全套房間隔，設室內獨立升降機。7幢洋房位於大潭灣近岸位置，一字排開，料享無阻擋海景。

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