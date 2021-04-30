美股回軟，標普500指數昨日創新高後回落，但以整個4月份計算，仍上升了5.2%，是去年11月後表現最佳的一個月。道指收報33874點，跌185點(0.5%)；標普500指數報4181點，跌30點(0.7%)；納指報13962點，跌119點(0.9%)。

晚上10時35分

新能源汽車股止跌回升，Tesla（TSLA）升2.66%；蔚來（NIO）升5.21%；小鵬汽車（XPEV）升1.11%；理想汽車（LI）升2.1%。

Amazon（AMZN）業績勝預期，營業額為1085.2億元，升44%，每股盈利為15.79美元，均勝預期，盤中曾破歷史高位，現升1.8%。

晚上10時

美國三大指數跌幅收窄，納指跌0.3%或42點，至14,040點，道指跌0.35%，至33,939點；標普500指數跌0.39%，至4,194點。

蘋果（AAPL）下周將在美國法庭應訴《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games對其APP Store制度的指控，現跌0.63%。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時內升4.36%，至56,161美元；以太幣（Ethereum）跌0.69%，至2,737美元，較早前以太幣不斷破頂，曾升至2,800美元水平。

加密幣概念股，Coinbase（COIN）升1.4%，Marathon Patent（MARA）升8.67%；Riot Blockchain（RIOT）升5.93%；Diginex（EQOS）升1.18%。

晚上9時35分

美國三大指數均跌，納指跌0.65%或91點，至13,991點，道指跌0.48%，至33,895點；標普500指數跌0.55%，至4,188點。

新能源汽車股普遍下跌，Tesla（TSLA）跌1%；蔚來（NIO）跌3.79%；小鵬汽車（XPEV）跌2.33%；理想汽車（LI）跌0.61%。

中概股普遍偏軟，富途（FUTU）跌0.16%；百濟神州（BGNE）跌3.29%；達達集團（DADA）跌2.14%；跟誰學（GSX）跌2.3%。

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