「美資在香港無出路」，一位準備移民外國的美資行外籍banker道別時如是說。基本上，盈富基金 （2800） 管理人道富環球已開始為11月美國制裁正式生效這個「死亡時間」開始倒數。

談到盈富基金，不論從反競爭、保障投資者角度，政府和金管局要整頓道富也大把理由，既可以聲稱避免市場不能再次面對一個朝令夕改，也可以指摘道富無顧投資者利益的管理人，根本毋須跟美國制裁、《國安法》等扯上關係。

盈富基金這盤生意甚具代表性，一旦道富退場，監督委員會第一件事就要洗走「黑箱作業」的嫌疑，應以公平、公開和公正的方式，授予一些在香港市場ETF市佔率高、成交量足的金融機構，不然撤走富道則名不正言不順。

第二個考慮的因素是執行能力，不應該把盈富基金交到一些連自己產品也做得不好的金融機構手中，不應該冒着不必要風險去明益自己友，現階段香港最需要的是維護僅有的金融中心聲譽。

最後要考慮的因素，肯定是政治正確，要保命，當然不宜找一些容易被官方扣帽子的機構，找中資或港資最合適。

那麼，下個盈富基金管理人心水是？「若不嚴防外資控股，可以是英資滙控（005）；可以是港資的恒生；中資也可以考慮一下在香港起家的南方東英；外資可以考慮以Global X打響名號的韓資未來資產。」

大灣區國舅爺