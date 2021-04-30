平保（2318）董事會通過旗下平安人壽簽署北大方正集團管理人與珠海華發集團（代表珠海國資）、平保、深圳市深超科技與北大方正集團、北大方正信息產業集團、北大醫療產業集團、北大資源集團、方正產業控股之重整投資協議的相關決議。

根據協議，將出資設立新方正集團，整體出售給投資者。根據重整主體的債權人對債權清償方案的選擇情況，平安人壽與華發集團（代表珠海國資）將按7：3的比例受讓新方正集團不低於73%的股權，不超過27%的新方正集團股權將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權人，重整主體持有的方正微電子全部權益由深超科技或其指定主體單獨承接。

平保指，本次重整投資者最終支付對價金額及持股比例取決於債權人受償方案選擇情況，其中平安人壽將以370.5億至507.5億元人幣對價，受讓新方正集團51.1%至70%的股權。

平保指，本次重整尚需履行相關審批程序。

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