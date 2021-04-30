香港銀行公會舉行例會，金融管理局副總裁阮國恒會後表示，去年銀行信貸質素輕微轉差，但年尾特定分類貸款比率也不過是約0.9%，按國際標準是良好水平；今年第一季的初步數字顯示，首季的信貸質素保持平穩，沒有特別惡化，主要是銀行信貸風險管理到位。

不過阮國恒說，全球疫情反覆，部分市場疫情狀況不大理想，未來信貸狀況取決於跨境業務狀況和經濟活動能否全面重啟，若疫情反覆，可能會影響銀行業務，特別是信貸質素，故會上已提醒業界要密切留意信貸風險。

至於未來信貸質素走勢，阮國恒表示，即使第一季信貸質素平穩，日後個別客戶也可能會出狀況，故很難預測。但他強調，過去20年平均特定分類貸款比率維持在1.8至2%，現水平遠低於長期平均數，因此沒有特別的監管關注。

望息差已見底

息差方面，阮國恒表示，銀行去年全年息差受壓，平均息差下跌了數十點子，今年第1季仍有收窄，但收窄幅度減慢，希望是息差已見底的正面訊號。

被問到銀行同業拆息（HIBOR）是否還有下行空間時，阮國恒表示，現時銀行很多流動性剩餘，因此不會有太多下行空間，估計HIBOR會維持在目前的水平。

至於前日開始接受申請的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（ PLGS），阮國恒表示，計劃目標是提供紓緩予失業人士，希望審批流程盡量簡便，加快審批，現時頗多市民詢問計劃詳情，亦已有人遞表申請，形容反應正面。

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