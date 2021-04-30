惠理集團（806）今日召開股東會，集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海表示，估計經濟會強勁反彈，認為恒指從現水平升6%至10%。又指中國是避風港：「無論是否同意中國政府，事實上國家提供了高速經濟增長和穩定的社會環境」。

有「股壇金手指」之稱的謝清海表示，估計未來6個月會維持低利率、高流動性，加上今明兩年會見到經濟大幅反彈，例如中國經濟V型反彈和其他國家經濟U型反彈，故並不擔心短期的經濟展望。

不過謝清海說，中長期有很多問題要面對，包括很多國家的貧富懸殊問題越來越嚴重，很多統治者正透過收富人稅等方法，努力重新分配財富，但始終很難解決問題，加上中美關係可能會惡化，估計政治不穩定可能會加劇。

另一方面，全球的債務危機越來越嚴重，很多國家的負債比率直逼二戰時期，可能會導致貨幣危機，認為投資者應該擔心的是未來3至8年的經濟。

中國是「a flight to safety」

謝清海強調，對全球投資者而言，中國是「a flight to safety」，無論是否同意中國政府，事實上國家提供了高速經濟增長和穩定的社會環境，亦很謹慎地確保不會過度刺激經濟，是首批減少刺激經濟措施的國家，故中國依然是很適合投資的地方。

至於香港，謝清海說，香港現時深受社會撕裂影響，港府未來數年應積極減少社會上的張力，特別要改善房屋政策，令樓價變得更可負擔，否則投資者很難有信心在香港作長期投資。

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