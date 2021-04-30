恒指重上二萬九大關，周四一度升至29,405點，收報29,303點，升231點，百威亞太（1876）是表現最好藍籌，單日升4%，而友邦（1299）連升六日，收報103.5元，升3.7%，成為升市最大功臣。股壇有「5月沽貨」（Sell in May）呢個傳統智慧，究竟牛市趨勢和傳統智慧應該信邊樣？

有報道指，科網巨頭騰訊（700）難逃被罰一劫，罰款至少100億元，仲話監管部門唔係將騰訊視為眼中釘，只是反壟斷運動進行，唔可能唔對騰訊處罰，有乜追揸沽策略？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜恒指失守二萬九 Sell in May提早上演？

日期：4月30日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

果燃台

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