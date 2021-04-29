讀者林生以770萬元買入馬鞍山曉峰灣畔一個背山面海的兩房單位，自我感覺良好，但是否真的好風水？在術數家蔣匡文眼中，馬鞍山是一隻馬，馬鞍山人難免走走趯趯，「有啲人可能要走動先會發達」。3年後，即是2024年，地運將由八運轉九運，蔣匡文就教馬鞍山居民3招催旺家宅的方法，想知？一齊《風水輪樓睇》。

林生去年花約770萬元買入馬鞍山曉峰灣畔5座中層單位，實用482方呎，「當初覺得呢度背山面海，同埋有條城門河比較舒服開揚一啲，所以就算西斜都唔係一個大問題。當然樓價及交通都是好重要的考慮因素，屋苑鄰近馬鐵大水坑站。」

蔣匡文指，林生新居的風水好壞參半，因為一間屋要睇外格局及內格局。外格局方面，單位的確是背山面海，但馬鞍山本身是一隻馬，「你話喇，馬會唔會企喺度？所以住呢度嘅人有一個特性，經常日出而入，日入而息，無乜留喺度，成日都要走。（咁搵食梗係要四圍走？）唔係㗎，可以係本地搵食㗎嘛，可以開間舖頭坐喺度都有生意嚟。但無所謂，現代社會有啲人可能要走動先會發達，我只不過講出性質，無講到吉凶，吉凶要因應每一間屋。」

蔣匡文續指，林生的單位座向是寅申向，客廳窗口外望食正城門河轉彎位，「我成日講，直沖唔好，但而家呢條河直沖，如果沖正旺星，古人叫『沖起樂宮無價寶』（是吉）。而呢個位遇到八運旺星，所以過去20年呢度嘅業主都好旺。但來緊九運，八運旺星有少少退氣，就無以前咁旺。但只要呢個位遇到流年旺星都會非常之好。」雖然窗外旺星退氣，但無獨有偶，單位門口卻迎來九運當旺的旺星，有將來的旺星幫助，所以這個單位唔差。加上，外圍對正樓下巴士站，有聚財作用。單位唯一問題是睡房有夾角窗毛病，即是兩邊有窗，中間有牆分隔，兩窗大概形成90度，容易干犯流年凶星的格局，建議將其中一扇窗封閉。另外就是床尾無空間，視為沒有明堂，沒有錢剩。

林生就問蔣博士，走廊牆壁呈尖角對正單位大門，以及廚房鑽石形的影響。博士回應，大門情況叫「尖射」，視乎所在方位而有不同影響，以現在的方位，就容易影響情緒。另外，廚房的形狀是沒有影響的，睇廚房風水最重要是灶，切忌洗手盆對正灶，同時灶的座向亦有不同影響，目前灶是偏向東的位置，會影響男主人的健康，只要擺一盆泥種植物就可以化解。

尚有3年，即是2024年就轉入九運。蔣博士指出，只要掌握到飛星都可以發旺一段時間。以馬鞍山為例，整個沙田背住獅子山，好處是有一條獅子山隧道，九運是旺南方有山有路，所以如果馬鞍山區內的住宅單位的北面有水，住戶就會比較旺，例如烏溪沙北面就有水，亦比較旺。一般而言，馬鞍山住戶在室內的北位放水都有幫助，室內南方放置4支富貴竹利文昌。至於桃花方面，當然視乎各人命格，但在東南位放置鮮花可催旺人緣，但切忌假花、帶刺或下垂的花朵。「當然每個單位需要詳細計算，但整體而言都可以咁做。」

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